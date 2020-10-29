رئيس مطارات دبي: 3 خطوات لتسريع انتعاش السفر العالمي

المصدر: دبي - البيان

أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن هناك 3 خطوات أساسية يجب أن تتخذها الحكومات، لتسريع عودة الانتعاش التدريجي إلى صناعة السفر والسياحة العالمية.

مشيراً إلى أن هذه الخطوات تحتاج إلى نظرة شاملة للوضع الراهن لقطاع السفر والسياحة حول العالم، واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تحمي هذا القطاع، وفي الوقت نفسه تسيطر وتضمن عدم انتشار «كوفيد 19».

وقال غريفيث: «كلي ثقة بأن التكنولوجيا متوفرة وتستطيع المساعدة في تطبيق هذه الخطوات الثلاث التي تشمل التالي: الأولى، اعتماد إجراء اختبار مشترك دقيق وسريع وسهل الإدارة، يوفر نتائج كشف (كوفيد 19) في الوقت المناسب.

أما الخطوة الثانية فتشمل وضع بروتوكول دولي مشترك للاختبار والعزل والحماية يقلل من مخاطر الإصابة قبل المغادرة وأثناء الرحلة وبعد الوصول، في حين تشمل الخطوة الثالثة، إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول التي توافق على تبني هذه الإجراءات، لإنشاء ممرات سفر معقمة وطمأنة الناس بأن رحلاتهم آمنة».

وأضاف غريفيث: «أدت جائحة (كوفيد 19) إلى إحداث خسائر كارثية في قطاع السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم، لذلك على الجهات الحكومية والسلطات المعنية بذل المزيد من الجهود والمزيد من التحرك واتخاذ الخطوات الفعالة باتجاه تطبيق هذه الخطوات الثلاث، لتسريع عودة الحياة إلى هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العالمي وإرجاع الثقة إلى المسافرين وجعل السفر آمناً مرة أخرى».

وأوضح قائلاً: «حالياً، بروتوكولات الاختبار والعزل غير منسقة وتخلق ظروفاً يستحيل في ظلها القيام بمعظم الرحلات، لذلك نحن ندعو بقوة لاتخاذ هذه الخطوات، للمضي قدماً في رؤية الانتعاش يعود لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

وفي الحقيقة أود أن أقول إننا في مطارات دبي قطعنا شوطاً بهذا الاتجاه، وهناك مدن أخرى تعمل لتوقيع مثل هذه البروتوكولات بشكل ثنائي، ونتمنى أن تتسع الدائرة لتشمل المزيد من المدن قريباً».

وقال غريفيث: «أعتقد أن إجراء اختبار إلزامي لجميع المسافرين قبل المغادرة، هو بديل مقبول من المسافرين، واستطلاعات الرأي تؤكد أن غالبية الناس يؤيدون هذا الإجراء لتسهيل حياتهم وجعل سفرهم أكثر سلامة».

وحول تطور حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، أوضح بول غريفيث أن حركة المطار تشهد تحسناً ملموساً باتجاه عودة الانتعاش التدريجي منذ إلغاء فترة الإغلاق في 22 يونيو الفائت وفتح المجال أمام السياح في 7 يوليو، ونشهد معدلات نمو جيدة شهراً بعد شهر، ونحن نخدم الآن أبرز المدن في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «نشعر بالتفاؤل وعلامات العودة التدريجية للانتعاش بحركة السفر الدولية تلوح في الأفق. ونحن بانتظار تلك اللحظة، نقوم باستثمار كل خبراتنا وطاقاتنا ومواردنا والدروس المستفادة التي تعلمناها من الأزمة، للعودة لاستقبال ملايين المسافرين».

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