المسلة أحدث فنادق دبي

المصدر: دبي – محمد عبد الرشيد

شهدت دبي، أمس، إطلاق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك، الذي بني على هيئة «مسلة» فرعونية يعلوها هرم ذهبي في مدينة وافي ليشكل.

إضافة جديدة في أفق دبي، وليكون أكبر مشاريع مجموعة سوفيتل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعداداً لاستقبال حدث إكسبو دبي العالمي في 2021، ويضم الفندق 595 غرفة وجناحاً وشقة فاخرة مصممة للمسافرين من رجال الأعمال والباحثين عن الترفيه المعتادين على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

حيث يجمع تصميم الفندق بين جوهر وثقافة الإمارات، وفن الحياة المعاصرة الفرنسية وأصالة التراث المصري القديم، حيث يدخل الضيوف إلى عالم من الأناقة الخالدة ليستمتعوا بتجربة لا مثيل لها في وجهتهم المميزة في وافي دبي.

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «أكور للفنادق»: «إن افتتاح هذا الفندق مهم جداً لمجموعة سوفيتل في المنطقة، حيث يعد أكبر فنادق المجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتوقع أن يصبح معلماً بارزاً في المدينة يقدم خدمات فاخرة تتوج تصميمه الاستثنائي والمميز.

تهانينا لجميع أعضاء فريق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك الذين تفانوا في عملهم لتكليل هذا الافتتاح بالنجاح». وكان من حضور حفل الافتتاح الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم الذي فتح أبواب فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك رسمياً، وكريس كاهيل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات الفندقية في أكور.

معايير التميّز

وقال أيمن غريب، المدير الإداري في رافلز دبي وسوفيتل دبي ذا أوبيليسك: «إن تصميم فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك المستوحى من مسلة الأقصر في ميدان الكونكورد في باريس، يشهد على تطوّر مجمع وافي ويجمع بين أسلوب الحياة والوجهة الترفيهية التي تصور مؤسس المجموعة، لقد دأبت مجموعة وافي، منذ تأسيسها من أربعة عقود، على قيادة وابتكار اتجاهات ومعايير التميّز في سوق الضيافة.

لقد تمسك فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك بقيم وتقاليد المجموعة ومشاركة من يتبعون نفس النهج، حيث عقد ثلاث شراكات مع ثلاثة كيانات بارزة في مجال المأكولات والمشروبات والمنتجعات الصحية، مثل الطاهي الفرنسي دانييل بولود، والشيف التنفيذي تشيلو فان كوفوردن، وشركة لوكسيتان. وبفضل هذه الشراكات سيفتح الفندق أبوابه أمام ضيوفه المتميزين من كافة الفئات والأذواق».

أفق دبي

وقال عمر صواب، مدير عام فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك: «يمثل الفندق إضافة مثالية إلى أفق دبي النابض بالحياة، حيث يضم الفندق 498 غرفة وجناحاً فاخراً تتراوح مساحتها بين 44 – 553 متراً مربعاً، و97 شقة مجهزة لتكون الخيار المثالي لقضاء العطلات القصيرة والطويلة في المدينة ومصممة للمسافرين من رجال الأعمال والباحثين عن الترفيه المعتادين على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

حيث يقدم الفندق حلولاً رقمية من خلال استخدام تطبيق الهاتف ورمز الاستجابة السريع والتكنولوجيا بدون لمس. ويلتزم الفندق بالاستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال اتباع سياسة تقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وصولاً إلى الصفر، ».

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