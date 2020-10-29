تثبيت أسعار الوقود للشهر الثامن

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

ثبتت لجنة تسعيرة الوقود، أسعار البنزين والديزل بأنواعه المختلفة، خلال نوفمبر المقبل، للشهر الثامن على التوالي. ويبدأ تطبيق الأسعار، اعتباراً من أول نوفمبر 2020.

وأعلنت شركات توزيع الوقود، أمس، الأسعار للشهر المقبل، حيث شملت تسعيرة نوفمبر ضريبة القيمة المضافة 5 %، لكل من لتر البنزين السوبر «98» نحو 1.91 درهم، ولتر البنزين خصوصي «95» نحو 1.80 درهم، ولتر بنزين إي بلس «91» نحو 1.72 درهم للتر، ولتر الديزل عند 2.06 درهم.

يأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة للشهر الثامن على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال أكتوبر، عند الحدود السعرية نفسها لأشهر أغسطس، يوليو ويونيو ومايو وأبريل.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط، صعوداً أو هبوطاً. يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع على مستوى شهري، منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز