6375 % نمو أرباح «العالمية القابضة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت «العالمية القابضة» والشركات التابعة لها عن تحقيقها أرباحاً صافية 1.77 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 6375% مقارنة بـ 27 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس جزءاً من الأثر الإيجابي للاستثمارات الاستراتيجية من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة ودمج الأعمال، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، إن الإيرادات زادت إلى 4.6 مليارات في الفترة ذاتها مقابل 613 مليوناً خلال الفترة المقابلة، فيما بلغ إجمالي الأصول 12.06 ملياراً مع نهاية سبتمبر، مقابل 3.97 مليارات نهاية ديسمبر 2019.

وسجلت الشركة إجمالي ربح عند 1.61 مليار بتحسن نسبته 1593% بما يتماشى مع زيادة الإيرادات وانخفاض تكلفة المبيعات الناتجة عن التآزر التشغيلي، وبلغت حصة الأرباح في الشركات الزميلة 509 ملايين درهم.

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