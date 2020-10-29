الإمارات منجم ذهب للشركات الناشئة

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت مجلة «إنتربرينور» الأمريكية، الإمارات، بأنها منجم ذهب للشركات الجديدة، خاصة التي تتخصص في مجالات الابتكار والتقنيات العصرية فائقة الحداثة، والتي تعرف باسم الشركات الناشئة.

ونشرت المجلة، أمس، تقريراً عن الشركات الناشئة، التي بلغت قيمتها السوقية مليار دولار فأكثر، وذكر التقرير أن الإمارات أكثر دول المنطقة قدرة على تأسيس شركات ناشئة مليارية.

وأوضحت «إنتربرينور» أن الإمارات، اكتسبت هذه القدرة، من خلال حقائق ملموسة، تمثلت كونها الدولة العربية الوحيدة التي احتضنت شركتين ناشئتين ملياريتين، تأسستا وبدأتا نشاطهما على أرضها، وهما «سوق. كوم» للتسوّق الإلكتروني، و«كريم» لخدمات النقل حسب الطلب، عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وعلاوة على ذلك، فإن الإمارات باتت في يونيو الماضي، موطناً لشركة ناشئة مليارية ثالثة، تكونت عن طريق الاندماج، وذلك عندما أعلنت مجموعة «إيميرجنج ماركتس بروبرتي»، المالكة لمنصة «بيوت»، ومقرها دبي، ومجموعة «أو إل إكس»، المالكة لمنصة «دوبيزل»، عن دمج عملياتهما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لتنشأ بذلك شركة مليارية، تصل قيمتها السوقية إلى 3.6 مليارات درهم «نحو مليار دولار أمريكي»، وكان انطلاق المنصتين الرائدتين «بيوت» و«دوبيزل»، من مدينة دبي للإنترنت.

وذكر التقرير، أن هذه الحقائق، عززت مكانة الإمارات، كأفضل وجهة في المنطقة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال الواعدين، ذوي المواهب الفائقة، والطموحات الكبيرة.

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