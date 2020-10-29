2 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 659 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 136.69 مليون درهم و623 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات، بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة السطوة أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 659.18 مليون درهم، منها 39 رهونات أراضي بقيمة 183.36 مليون درهم و280 رهونات فلل وشقق بقيمة 475.82 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 65 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 65 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 44 هبة، بقيمة 68.39 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 10 ملايين درهم.

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