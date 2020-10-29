«لوتاه لتطوير العقارات» تطلق «إيوان ريتيل» في مجمع دبي للاستثمار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، وهي أحد أبرز مطوري العقارات في المنطقة، أمس، عن إطلاق «إيوان ريتيل»، وهو أحدث وجهة للبيع بالتجزئة في «إيوان أڤينيو» بمجمع دبي للاستثمار.

حضر مراسم الإطلاق كبار مسؤولي شركة لوتاه لتطوير العقارات، بمن في ذلك صالح عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة، وراسل أووين مدير عمليات الشركة، وعدد من الشركاء وأصحاب العلاقة الرئيسيين. ومن المقرر افتتاح المشروع في الربع الأول من عام 2021.

وبعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات دولة الإمارات نظراً لنجاحها في التصدي لتداعيات أزمة كورونا، باشر المقيمون السعي وراء احتياجاتهم اليومية وأخذوا يذهبون إلى المحال التجارية والمطاعم مراعين الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وقد أعرب عدد من المقيمين عن ثقتهم بنجاح اللقاح الذي تعمل حكومة دولة الإمارات على تطويره. ونظراً لهذه الثقة الكبيرة بدولة الإمارات وحكومتها، حرصت شركة لوتاه لتطوير العقارات على إطلاق هذا المشروع من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين.

حيث يضم هذا المشروع محال تجارية، وصالة لياقة بدنية، وخيارات متنوعة من المطاعم التي تقدم مأكولات عربية وآسيوية وعالمية تناسب جميع الأذواق. ونظراً لموقعه الاستراتيجي، سيتمكن جميع المقيمين في مجمع دبي للاستثمار من الوصول إلى المركز بسهولة.

وقال صالح عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: لقد اخترنا مجمع دبي للاستثمار موقعاً لمشروعنا الجديد نظراً للفرص الواسعة وأسلوب الحياة عالي الجودة الذي يوفره للمقيمين والمستثمرين. ونحن نتعهد بأن يلبي هذا المشروع احتياجات وتطلعات المقيمين الذين يسعون إلى الارتقاء لأسلوب حياة حديث. كما أننا متحمسون بشأن هذا المشروع ونحن على ثقة من أنه سيعكس التزامنا بتقديم عقاراتنا مميزة توفر مختلف وسائل الترفيه والراحة للمستأجرين.

من جانبه، قال راسل أوين، مدير العمليات في شركة لوتاه لتطوير العقارات: يضمن هذا المشروع الجديد تلبية احتياجات المقيمين في «إيوان ريزيدينسز» وجميع الأحياء السكنية الأخرى في مجمع دبي للاستثمار.

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