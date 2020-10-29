1.828 مليون معاملة ينجزها مركز جمارك جبل علي في 8 أشهر

المصدر: دبي – البيان

عزّزت جمارك دبي جهودها لتيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع من مخاطر وأضرار المواد الممنوعة، حيث تطور الدائرة باستمرار قدرة مراكزها الجمركية على إنجاز مهامها الحيوية، دعماً لمسيرة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على صحة وسلامة وأمن المجتمع.

وكشف تقرير حديث لجمارك دبي عن أن مركز جمارك جبل علي التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية حقق أداءً متميزاً منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في المركز خلال ثمانية أشهر من يناير إلى أغسطس من العام 2020 نحو 1.828 مليون معاملة.

وذكر التقرير أن مركز جمارك جبل علي طبّق برامج متكاملة للتعامل مع المتغيرات الجديدة وذلك من خلال العمل على زيادة استخدام قنوات الخدمات الجمركية الذكية من قِبل المتعاملين، للحصول على كل التسهيلات التي توفرها لهم جمارك دبي، بما في ذلك حجز مواعيد التفتيش ليتم إنجاز عمليات معاينة وتفتيش شحناتهم التجارية سريعاً، وبأقل مستوى ممكن من التعامل المباشر.

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن الدائرة وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير العمل في مركز جمارك جبل علي خلال العام 2020 طورتها بسرعة للتعامل مع تحديات أزمة جائحة «كوفيد 19».

حيث تم اتباع كل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الجائحة مع الحرص التام على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين، لتيسير حركة التجارة وضمان تدفق كل البضائع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من أجل تعزيز دور دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل تعزيز سعادة العملاء ودعم النمو الاقتصادي.

وقال فؤاد السويدي مدير أول مركز جمارك جبل علي إن جمارك دبي تحسّن باستمرار قدرة المركز على إنجاز المعاملات الجمركية من خلال تطوير قدرات الموظفين والمتابعة الدائمة لمستوى الأداء لضمان السرعة في تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين، لتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج من اختيارهم دبي مركزاً ومعبراً لعملياتهم التجارية، وقد قامت بتطوير آلية العمل بالكامل لتستجيب لاحتياجات المتعاملين في ظل تحديات أزمة «كوفيد 19»، وهذا ما مكنها من تحقيق أداء مميز في مستوى إنجاز المعاملات الجمركية.

أفضل الخدمات

أشار التقرير إلى أن المركز دعّم قدرته على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين عبر تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المختصة بمتابعة حركة البضائع التجارية لتمكين التجار من توصيل بضائعهم بسرعة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية دعماً لنمو الاقتصاد الوطني ولتعزيز دور دبي في سلسلة الإمداد العالمية على الرغم من ضغوط أزمة «كوفيد 19».

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