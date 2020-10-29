عبيد الطاير يبحث تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أمس، اجتماعاً افتراضياً مع لورانس وونغ وزير التعليم والوزير الثاني لوزارة المالية السنغافورية، ناقش خلاله سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وجملة من المواضيع المتعلقة بمجموعة العشرين (G20)، بالإضافة ألي تجارب البلدين في التأقلم مع وباء «كوفيد 19»، وذلك في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميق أواصر التعاون البناء مع مختلف دول العالم.

وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك أهمها؛ التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي ضمن مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمجموعة العشرين حيال المحورين 1 و2 للسياسات الضريبية الدولية ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن تبني العملات الرقمية، وتجارب البلدين ومشاركتهما ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين لهذا العام كدول ضيوف من خارج مجموعة العشرين. كما أكد الوزيران أهمية الاستمرار بمثل هذه الاجتماعات الثنائية في ظل الظروف الراهنة للاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة للتعايش مع وباء «كوفيد 19».

وشهدت حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات وسنغافورة نمواً 28.2% خلال 2019 إلى 5 مليارات دولار.

آفاق جديدة

وأشاد معالي عبيد حميد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة سنغافورة، مؤكداً على ضرورة مواصلة الحوار لتوطيد أطر التعاون البناء، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وقال معاليه: ترتبط دولة الإمارات مع دولة سنغافورة بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، تدعمها مجموعة من الاتفاقيات التي تحدد الإطار القانوني للعلاقات الثنائية وفي مقدمتها، اتفاقية الازدواج الضريبي ومعاهدات الاستثمار الثنائية، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.

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