«هيئة تنظيم الاتصالات» تنشر الأجهزة المعتمدة على موقعها الإلكتروني

المصدر: دبي – البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إطلاق صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تضم جميع أجهزة الاتصالات المعتمدة في الدولة بحيث يمكن للمتعاملين الاطلاع عليها والتعرف على الأجهزة المعتمدة المتوافقة مع المعايير الفنية والتقنية المعتمدة.

وتهدف الصفحة إلى تعريف المتعاملين بالأجهزة التي تم اعتمادها واختبارها للعمل مع شبكات مزودي الخدمة في الدولة، كما أنها تساعد الجهات الحكومية والخاصة على التأكد من أن عروض الموردين تحتوي على أجهزة معتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ودعت الهيئة كل من يرغب في الاطلاع على القائمة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا: «إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على التأكد من أن أجهزة الاتصالات متوافقة مع المعايير الفنية والتقنية المعتمدة التي يتضمنها نظام اعتماد النوعية بالهيئة.

وذلك بهدف ضمان الحصول على أفضل الخدمات والتوافق التام مع الشبكات العاملة في الدولة، ونظراً لكثرة وتنوع هذه الأجهزة، أطلقت الهيئة صفحة خاصة تضم جميع الأجهزة المعتمدة من قبلها، وبإمكان المستهلكين أن يتأكدوا أن أجهزة الاتصالات قد تم اعتمادها من الهيئة قبل شرائها من خلال الدخول إلى صفحة الإنترنت على موقع الهيئة الخاصة بالأجهزة المعتمدة والتأكد من وجود الأجهزة التي يرغبون في شرائها ضمن الأجهزة المعتمدة».

ويمكن ذلك من خلال البحث المباشر عن اسم الجهاز أو موديل الجهاز، حيث تضم الصفحة أكثر من 15 ألف جهاز متنوعة بين أجهزة هواتف محمولة، وكمبيوترات وملحقاتها، وأجهزة لوحية، وأجهزة بث وغيرها من الأجهزة التي تستعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على توعية الجمهور لأهمية التأكد من اعتماد الأجهزة قبل شرائها أو استعمالها، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على سلامتهم وسلامة من حولهم وحماية أنظمة الخدمات، وتقدم الهيئة العديد من خدمات اعتماد النوعية ومنها تسجيل واعتماد أجهزة الاتصالات، وتسجيل موردي أجهزة الاتصالات في الدولة، والتخليص الجمركي لأجهزة الاتصالات.

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