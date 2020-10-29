«أمانات» تلغي بيع جامعة ميديلسكس دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت أمانات القابضة إلغاء شركتها التابعة «أمانات للاستثمارات» اتفاقية بيع وشراء الأسهم التي أبرمتها مع «ستادي ورلد هولدينج ليمتد» بخصوص استحواذ الأخيرة على 100% من جامعة ميديلسكس دبي، المملوكة بالكامل لشركتها التابعة «إيه إتش إي ألفا ليمتد».

وقالت في بيان أمس إنه بعد أن استوفت كافة الشروط المسبقة من جانبها قررت أن تلغي الاتفاقية المبرمة في 2 يوليو الماضي، مع احتفاظها بكافة حقوقها الواردة في تلك الاتفاقية وتلك التي يكفلها القانون للمطالبة بتلك الحقوق حسبما تقتضي الضرورة من الأطراف ذات الصلة .

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