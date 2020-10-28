«أليك» للهندسة ترفع هيكل «ذا لينك» بوزن 9500 طن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أليك للهندسة والمقاولات عن تحقيق إنجاز هندسي جديد ضمن مسيرة مشاريعها، من خلال استكمال أعمال الرفع النهائي بنجاح لهيكل مبنى «ذا لينك» الأفقي، الذي يربط بين برجي «ون زعبيل»، المشروع الرائد والفاخر ومتعدد الاستخدامات الذي تطوره شركة «إثراء دبي» للتطوير العقاري.

وجرى تثبيت الهيكل الأفقي المبتكر والمعقد التصميم على ارتفاع 125 متراً، وبوزن إجمالي يصل إلى 9500 طن، بعد عملية الرفع التي استمرت أربعة أيام، وبدأت في 21 أكتوبر الجاري، وانتهت الأسبوع الجاري بنجاح.

وقال كيز تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة أليك للهندسة والمقاولات تعليقاً على هذا الإنجاز: «لقد شهدنا المستحيل يتحقق من خلال تثبيت هيكل مبنى»ذا لينك«، حيث حرص فريقنا على مراقبة ومتابعة مستويات الأداء والعمل طوال العملية التي استمرت لأربعة أيام للتأكد من سلامة التصميم ومتانته، وهو ما يعتبر بالنسبة لنا في أليك إنجازاً مهماً في تنفيذ هذا التصميم المبتكر والاستثنائي، ويسعدنا أن نكون جزءاً من مشروع هندسي يسهم في تعزيز سمعة دبي كمركز للابتكار والتميز.

وأضاف تايلور:»لقد نجح مشروع (ون زعبيل) في ترسيخ سمعته باعتباره هيكلاً إبداعياً يعلو أفق دبي العالمي، وإذ نتطلع إلى مواصلة العمل على تحقيق أعلى مستويات النجاح في الأشهر المقبلة«.

وبعد الانتهاء بنجاح من رفع الجزء الأول في أغسطس الماضي، من المتوقّع أن يتصدر»ذا لينك«قائمة الإبداعات الهندسية كأطول مبنى كابولي في العالم عند اكتماله بتحطيم رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس، حيث سيتم وضعه بين برجين يبلغ ارتفاعهما 300 و235 متراً.

وتعتبر أليك المقاول الرئيس لمشروع»ون زعبيل" المتعدد الاستخدامات، حيث يجتمع تحت سقفه متاجر التجزئة والوحدات السكنية، والفندقية والمكاتب، ما يمنح زواره ومستأجريه إطلالة بانورامية لا مثيل لها على مدينة دبي.

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