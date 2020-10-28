8.8 مليارات درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي – وام

شهدت تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نشاطاً كبيراً، حيث ارتفعت قيمتها إلى نحو 8.8 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 25.7% مقارنة مع 7 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام 2019، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وترسخ القفزة الكبيرة المسجلة في هذا النوع من النشاط التجاري مكانة الإمارة والدولة بشكل عام، مركزاً إقليمياً لتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، التي تعد من أقدم الأنشطة في الدولة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن الدعم الأول للنمو في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة جاء من النشاط في بند الصادرات، التي ارتفعت قيمتها إلى نحو 6.3 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع 6 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام 2019.

كما شهدت واردات الإمارة من هذه السلع ارتفاعاً ملحوظاً مسجلة 2.35 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري بنمو نسبته 196% تقريباً مقارنة مع 793 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2019.

أما على صعيد تجارة إعادة التصدير فقد بلغت قيمتها 131 مليون درهم مقارنة مع 270 مليون درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

واستناداً إلى هذه المعطيات فإن إجمالي تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة شكلت نحو 11% من إجمالي تجارة الإمارة من السلع غير النفطية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو والبالغة 80.2 مليار درهم.

ومن المتوقع زيادة النشاط في هذا النوع من التجارة خلال العام الجاري رغم حالة التباطؤ، التي تشهدها العديد من القطاعات التجارية على مستوى المنطقة والعالم.

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