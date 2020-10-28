مؤتمر يقدّم الدعم للشركات العائلية في ظل الجائحة

المصدر: الشارقة - البيان

يأتي مؤتمر «الشركات العائلية في الوطن العربي» الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في الشارقة من 4 إلى 5 نوفمبر في وقت تواجه فيه الكثير من الشركات تحديات ناجمة عن الجائحة العالمية وتبعاتها الاقتصادية.

ويشارك في المؤتمر باحثون وأكاديميون من أكثر من 50 جامعة من 40 دولة، بالإضافة إلى قادة شركات عائلية من حول العالم وخبراء مختصون لمشاركة خبراتهم وأفكارهم وتقديم المشورة حول القضايا التي تؤثر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي المؤتمر على صورة مبادرة مشتركة بين كرسي أستاذية الشيخ سعود بن خالد بن خالد القاسمي للشركات العائلية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومنتدى ثروات للشركات العائلية بالشراكة مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الشيخ سلطان سعود القاسمي، نائب المدير العام لشركة السعود، والذي أشار إلى أهمية هذه المبادرة في تقديم الدعم للشركات العائلية في المنطقة والمحافظة على مستقبلها.

الفجوة المعرفية

وقال القاسمي: تلعب الشركات العائلية دوراً بارزاً في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نستطيع من خلال كرسي أستاذية الشيخ سعود بن خالد بن خالد القاسمي للشركات العائلية دعم وتثقيف الشركات العائلية وملء الفجوة المعرفية للأجيال القادمة. لقد بدأنا بالفعل، وبوقت قصير، جني ثمار جهود كرسي الأستاذية، ونحن نأمل استمرار هذه التوجهات الإيجابية في المستقبل.

وقال الدكتور باسكو: تواجه الشركات العائلية مشهداً يزداد في التعقيد والتحديات، فالوباء العالمي ليس إلا واحداً من العديد من التحديات التي توجب على أصحاب المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواجهتها خلال السنوات القليلة الماضية.

إن التحولات الاجتماعية-الاقتصادية، والاضطرابات، والقوى العاملة من جيل الألفية ليست سوى بعض العوامل التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار. وتقدم مجموعة الخبراء من حول العالم المشاركة في هذا المؤتمر آراء وتفاصيل ومعلومات مهمة حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.

30 عرضاً تقديمياً

وينقسم المؤتمر إلى يوم أكاديمي في 4 نوفمبر يشتمل على أكثر من 30 عرضاً تقديمياً ودراسات حالة حقيقية للشركات العائلية يقدمها أكاديميون من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا ومنطقة الأوسط الشرق، ويوماً للأعمال العائلية في 5 نوفمبر يشتمل على أجندة عملية تتضمن متحدثين رئيسيين وأعضاء حلقات نقاش.

وقالت فريدة العجمي، المديرة العامة لمؤسسة «ثروات»: تفخر «ثروات» بشراكتها مع كرسي أستاذية الشيخ سعود بن خالد بن خالد القاسمي للشركات العائلية في الجامعة الأمريكية في الشارقة لتأسيس وإطلاق مؤتمر الشركات العائلية في الوطن العربي.

إن رؤيتنا المشتركة لتعزيز الأبحاث في مجال الشركات العائلية هي عامل رئيسي لنجاح واستمرارية الشركات العائلية في هذه المنطقة. ونحن نتطلع إلى توسيع برنامج مؤتمر الشركات العائلية في الوطن العربي ليصبح منصة مهمة وضرورية للباحثين الإقليميين والدوليين.

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