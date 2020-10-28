"دبي للسلع المتعددة" يستقبل وفداً تقنياً إسرائيلياً

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم في برج الماس وفداً إسرائيلياً متخصصاً بالتكنولوجيا المتقدمة يتألف من مسؤولين كبار وممثلي شركات ومستثمرين.

وكانت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز، في استقبال الوفد ببرج الماس الذي ترأسه صندوق القدس فينتشر بارتنرز، صاحب الخبرة في الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والتأمين والزراعة.

وقام أعضاء الوفد بجولة في المنطقة الحرة الرائدة على مستوي العالم، وناقشوا أوجه التعاون المستقبلية، والجاذبية التجارية لدبي ودور مركز دبي للسلع كمركز تجاري وسهولة تأسيس الشركات في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وتأتي هذه الزيارة الأولي من نوعها في أعقاب توقيع اتفاقية الشهر الماضي بين بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع وبورصة الماس الإسرائيلية لتعزيز تجارة الماس بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين، وبموجبها سيتم تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في برج الماس بدبي وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للماس بمدينة رمات جان في إسرائيل.

وأصبحت دبي بشكل سريع أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم ففي عام 2003 بلغت القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة 13.2 مليار درهم وهو رقم ارتفع بشكل كبير في عام 2019 ليصل إلى 84 مليار درهم.

ودعماً لتحول دبي إلى مركز الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، أصبح مركز دبي للسلع على نحو متزايد المنطقة الحرة المفضلة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين - فضلاً عن شركات التكنولوجيا العالمية - الذين يسعون إلى استخدام دبي كنقطة انطلاق للنمو وتوسيع نطاق مشاريعهم.

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