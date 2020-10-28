"هيئة الاتصالات" تشارك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات استبيانا للتعرف على أفكار المتعاملين بغرض تطوير قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في المستقبل والذي يأتي مواكبا لتوجهات الحكومة بإشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الإمارات ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للدولة خلال الخمسين عاما المقبلة من 2021 إلى 2071 .

ويمثل قطاعا الاتصالات والحكومة الرقمية محورين حيويين ضمن محاور التنمية الشاملة في دولة الإمارات، حيث أصبحت البنية التحتية في مجال الاتصالات والبنية الرقمية للخدمات الحكومية من أهم محركات الاقتصاد الرقمي الذي تسعى دولة الإمارات لتعزيزه.

واستنادا إلى هذه الحقيقة فإن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تسعى لإشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك من منطلق مسؤوليتها عن هذين القطاعين الحيويين، اللذين يشكلان جزءا من الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.

وأكدت الهيئة أن مشاركة المعنيين في الاستبيان - الذي يمتد بين الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 12 نوفمبر المقبل - سيحقق مجموعة من الأهداف ومنها الإثراء بالأفكار في قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية بما يسهم في تطوير الخطة التنموية الشاملة وتصميم السنوات الخمسين القادمة وذلك بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه القطاعين لتكون مدخلات أساسية في تطوير الخطة التنموية.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بتجميع الآراء والأفكار وتصنيفها، ثم تحليل المخرجات والبحث عن الأفكار المبتكرة والفعالة التي تخدم رؤية 2071 كما ستوثقها بالصور والفيديو مع أسماء أصحابها وبعد ذلك ستصدر تقريرا بجميع الأفكار والمدخلات الأخرى لدراستها وإدخالها في الخطة التنموية الشاملة.

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