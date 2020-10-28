أبوظبي الأول يستأنف مفاوضات الاستحواذ على بنك عودة مصر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول استئناف المفاوضات الحصرية مع بنك عودة لبنان للاستحواذ على بنك «عودة مصر».

وقال البنك، في افصاح لسوق أبوظبي اليوم، إن المفاوضات تخضع لمقتضيات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على المعاملات النهائية والموافقات التنظيمية المطلوبة.

وذكر البنك أن خطوة الاستحواذ المحتمل تنسجم مع استراتيجية البنك وخطط التوسع التي يتبناها على المدى البعيد في الأسواق المستهدفة.

وكان «أبوظبي الأول» رفض في مطلع سبتمبر الماضي التعليق على التكهنات والشائعات المتداولة في السوق والمتعلقة بعودة مناقشات الاستحواذ على بنك عودة مصر، وذلك بناء على السياسة والاستراتيجية المتبعة في البنك.

وأوقف «أبوظبي الأول» محادثات الاستحواذ التي كانت جارية في مايو الماضي مع مسؤولي بنك عودة، بسبب ظروف السوق الصعبة التي سببتها جائحة "كوفيد-19"، لكن "رويترز" نقلت مؤخراً عن مصدر مطلع، أن البنك، يعتزم استئناف المحادثات بخصوص شراء الأعمال المصرية لبنك عودة اللبناني في مصر.

وأغلق سهم «أبوظبي الأول» منخفضاً اليوم بنسبة 0.35% عند 11.46 درهم بعد التداول على 11.02 مليون سهم بقيمة 127.67 مليون درهم من خلال 395 صفقة.

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