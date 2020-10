إطلاق محطة "أدنوك On The Go" الأولى من نوعها

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، أحدث طراز من محطاتها الجديدة "أدنوك On the go" في مدينة العين.

تتميّز المحطة الجديدة التي تقع في منطقة الطوية، بتصميمها الملائم للمنطقة السكنية المحيطة بها، وبأنها تضم محطة وقود مع متجر واحة أدنوك منفصل في الموقع ذاته. كما سيكون بوسع عملاء المحطة الجديدة التبضّع من بين أكثر من 1300 منتج متوفر في متجر واحة أدنوك، بما فيها القهوة وتشكيلة من المخبوزات وذلك باستخدام حاسوب لوحي من دون مغادرة مركباتهم، ثم استلام مشترياتهم من المتجر، أو في مركباتهم أو من المنفذ المخصص لذلك.

