رئيس مطارات دبي: 3 خطوات لتسريع عودة الانتعاش التدريجي لقطاع السفر العالمي

المصدر: دبي - البيان

أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن هناك ثلاث خطوات أساسية يجب ان تتخذها الحكومات، لتسريع عودة الانتعاش التدريجي الى صناعة السفر والسياحة العالمية. مشيرا الى ان هذه الخطوات تحتاج الى نظرة شاملة للوضع الراهن لقطاع السفر والسياحة حول العالم، واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تحمي هذا القطاع وفي الوقت نفسه تسيطر وتضمن عدم انتشار "كوفيد-19".

وقال غريفيث:" كلي ثقة بأن التكنولوجيا متوفرة وتستطيع المساعدة في تطبيق هذه الخطوات الثلاث التي تشمل التالي: الأولى، اعتماد إجراء اختبار مشترك دقيق وسريع وسهل الإدارة، يوفر نتائج كشف (كوفيد-19) في الوقت المناسب. اما الخطوة الثانية فتشمل وضع بروتوكول دولي مشترك للاختبار والعزل والحماية يقلل من مخاطر الإصابة قبل المغادرة وأثناء الرحلة وبعد الوصول، في حين تشمل الخطوة الثالثة، إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول التي توافق على تبني هذه الإجراءات، لإنشاء ممرات سفر معقمة وطمأنة الناس بأن رحلاتهم آمنة".

واضاف غريفيث:" أدت جائحة (كوفيد-19) الى إحداث خسائر كارثية في قطاع السياحة والسفر في جميع انحاء العالم لذلك على الجهات الحكومية والسلطات المعنية بذل المزيد من الجهود والمزيد من التحرك واتخاذ الخطوات الفعالة باتجاه تطبيق هذه الخطوات الثلاث، لتسريع عودة الحياة الى هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العالمي وارجاع الثقة الى المسافرين وجعل السفر آمنًا مرة أخرى".

وأوضح قائلا:" حاليًا، بروتوكولات الاختبار والعزل غير منسقة وتخلق ظروفاً يستحيل في ظلها القيام بمعظم الرحلات، لذلك نحن ندعو بقوة لاتخاذ هذه الخطوات، للمضي قدماً في رؤية الانتعاش يعود لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وفي الحقيقة اود ان أقول اننا في مطارات دبي قطعنا شوطا بهذا الاتجاه، وهناك مدن أخرى تعمل لتوقيع مثل هذه البروتوكولات بشكل ثنائي ونتمنى ان تتسع الدائرة لتشمل المزيد من المدن قريبا".

وقال غريفيث :" اعتقد ان اجراء اختبار الزامي لجميع المسافرين قبل المغادرة، هو بديل مقبول من المسافرين، واستطلاعات الرأي تؤكد ان غالبية الناس يؤيدون هذا الاجراء لتسهيل حياتهم وجعل سفرهم اكثر سلامة".

وكانت مطارات دبي قد وضعت اجراءات متعددة لضمان بيئة آمنة للمسافرين والموظفين. وتشمل هذه التدابير وضع زجاج وقائي عند منافذ انهاء إجراءات السفر والجوازات وتطبيق الفحص الحراري عن بعد، وعلامات التباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم في غالبية مرافق المطار الخدماتية وتوفير معقمات الايدي واتاحتها بسهولة امام المسافرين واجراء اختبار فحص الكوفيد 19 حسب توجيهات السلطات المعنية وغيرها من الخطوات التي لاقت استحسان المسافرين.

وحول تطور حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، أوضح بول غريفيث ان حركة المطار تشهد تحسنا ملموسا باتجاه عودة الانتعاش التدريجي منذ الغاء فترة الاغلاق في 22 يونيو الفائت وفتح المجال امام السياح في 7 يوليو، ونشهد معدلات نمو جيدة شهرا بعد شهر، ونحن نخدم الان أبرز المدن في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي:" نشعر بالتفاؤل وعلامات العودة التدريجية للانتعاش بحركة السفر الدولية تلوح في الأفق. ونحن بانتظار تلك اللحظة، نقوم باستثمار كل خبراتنا وطاقاتنا ومواردنا والدروس المستفادة التي تعلمناها من الازمة، للعودة لاستقبال ملايين المسافرين والزوار وتوفير تجربة سفر أمنة وسلسلة لهم كما كنا دائما".

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