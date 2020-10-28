الاقتصاد تعلن مراحل مبادرة الاقتصاد الدائري يتحول إلى رقمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الاقتصاد عن مراحل مبادرة "الاقتصاد الدائري يتحول إلى رقمي" من خلال ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى :



التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد من تاريخ 17 أكتوبر لغاية 7 نوفمبر 2020، سيتم خلالها اختيار ما لا يقل عن 15 شركة إماراتية ناشئة للاشتراك في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

ستنطلق في شهر ديسمبر، ستعرض من خلاله الشركات المختارة الابتكارات والحلول التكنولوجية أمام عدد من الشركات الإيطالية والدولية، الامر الذي سيفتخ المجال للحصول على شراكات واتفاقيات تجارية بين الأطراف المشتركة.

المرحلة الثالثة

قيام الشركات التي حققت تعاونا واتفاقيات في المرحلة الثانية، لإطلاق مشاريع تجريبية والقيام بإجراءات الفحص والتطوير في مختبرات الابتكار استعدادا للإنتاج التجاري.

وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وكل من مركز الابتكار في مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالي، ومؤسسة كاريبلو فاكتوري الإيطالية، مبادرة عالمية تحت عنوان "الاقتصاد الدائري يتحول إلى الرقمي"، وذلك لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال التكنولوجيا الرقمية.

تهدف المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في كل من دولة الإمارات وإيطاليا من عرض ابتكاراتها واختراعاتها أمام الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال بهدف اختيار الابتكارات الأكثر تطورا وارتباطا بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، وإتاحة الفرصة أمام تلك الشركات الناشئة لتوقيع اتفاقيات تعاون تجاري مع الشركات العالمية.

ويعتبر الاقتصاد الدائري، نظاما اقتصاديا يهدف إلى القضاء على الهدر والحفاظ على الموارد وتحسين إنتاجيتها، ويمثل التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي، أحد المحاور الرئيسية التي تعمل وزارة الاقتصاد على تهيئة بيئة داعمة لها، بما يخدم توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية في هذا الصدد.

و يلعب الاقتصاد الدائري دورا رئيسيا في توليد فرص تنموية و تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيفاء متطلبات الاستدامة.

وتقوم المبادرة على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل وسيتم اختيار ما لا يقل عن 15 شركة ناشئة إماراتية مؤهلة في المرحلة الثانية لتشارك في شهر ديسمبر بعرض ابتكاراتها وحلولها التكنولوجية أمام عدد من الشركات الإيطالية والدولية والذي سيفتح أمامها المجال لإبرام شراكات واتفاقيات تجارية مع الأطراف المشاركة.

وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق الشركات التي حققت تعاونا وأبرمت اتفاقيات في المرحلة الثانية مشاريع تجريبية والقيام بإجراءات الفحص والتطوير في مختبرات الابتكار استعدادا للإنتاج التجاري.

كانت الوزارة قد وقعت بداية العام الجاري مذكرة تفاهم مع مركز الابتكار في مجموعة أنتيسا سان باولوا، بهدف تطوير أوجه التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الدائري والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتشكل المجموعة الإيطالية إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال وسبق أن أطلقت العديد من المبادرات لتطوير حلول اقتصادية مستدامة.

و قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن هذه المبادرة النوعية تعمل على توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرة بالدولة تمكنهم من الوصول إلى الأسواق الخارجية والاطلاع على فرص الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

و أضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود زمام الريادة اقليميا وعالميا في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.. موضحا أن هذه المبادرة العالمية تقدم للشركات الناشئة المبتكرة و القائمة على التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بالدولة، فرصة متميزة للتواصل عالميا وعرض ابتكاراتها ومنتجاتها استعدادا للإنتاج التجاري وعقد الشراكات والتعاون مع الشركات العالمية المشاركة في هذه المبادرة.

فرصة لتمكين الشركات الناشئة والمبتكرة بالدولة

وتتيح هذه المبادرة النوعية المجال أمام الشركات الناشئة والمبتكرة في الدولة للتواصل مع نظيراتها بالسوق الإيطالي وتبادل الخبرات وفتح المجال أمامها لاستعراض ابتكاراتها أمام الشركات الإيطالية والعالمية المشاركة في المبادرة وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات تعاون و الاستفادة من مختبرات الاقتصاد الدائري في إيطاليا لإتمام مراحل البحث والتطوير المرتبطة بالابتكار بهدف الإنتاج التجاري ولمدة 6 أشهر دون أى تكلفة وذلك في حال استيفاء الابتكار للمعايير المطلوبة و بناء وتطوير علاقات مع الشركات الناشئة العالمية المشاركة في المبادرة والاستفادة من فرص التعاون معها تجاريا.

وترتكز المبادرة على تحفيز الشركات الناشئة على تقديم ابتكارات بهدف الإسراع بالتحول نحو الاقتصاد الدائري في 3 مجالات تم تحديدها وهي التصاميم المتعلقة بالنفايات والتلوث /تسريع المنتجات والخطوات العملية للقضاء على النفايات من خلال المصادر المتجددة وصولا إلى صفر نفايات و زيادة وتوسيع سلاسل التوريد وتمديد صلاحية المنتجات والمواد الأولية /تطوير البنية التحتية المطلوبة لإطالة فترة استدامة المنتجات والمواد بأقصى حد ممكن.

وتتطلب المشاركة في هذه المبادرة أن يكون المنتج في المراحل النهائية لبدء مرحلة الفحص المخبري استعدادا للإنتاج التجاري وأن يكون قد تم تطويره ويمكن البدء بالإنتاج التجاري.

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