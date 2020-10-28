القمة العالمية للصناعة تبحث حلول الطاقة الهيدروجينية المستدامة

المصدر: هانوفر ـ البيان

أكد خبراء أن حلول الطاقة المستدامة التي يوفرها الهيدروجين قادرة على إحداث ثورة في قطاع الطاقة العالمي من خلال الحد من انبعاثات الكربون الضارة في القطاع الصناعي وقطاع الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص، وقطاع النقل خلال العقد المقبل.

وشدد الخبراء المعنيون في هذا المجال خلال مشاركتهم في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية على ضرورة التخلص من العقبات التنظيمية وغير التنظيمية التي تقف عائقاً أمام تطوير وتسخير الهيدروجين كمصدر للطاقة المستدامة ونشر استخدامه في مختلف أنحاء العالم.

طاقة المستقبل

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حملت عنوان: «الهيدروجين: طاقة المستقبل ودوره في الحد من انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي» بمشاركة عدد من الخبراء في مجال الطاقة المستدامة وكل من تشارلي راتان، الرئيس التنفيذي ومستشار مشاريع الطاقة بالهيدروجين والرياح البحرية لدى تشارلي راتان أسسوشيتس بالمملكة المتحدة، وريبيكا ماسيرمول، كبير المديرين المتخصصين بالهيدروجين والطاقة في الإدارة الوطنية للعلوم والابتكار في جنوب أفريقيا، وليون ستيل، المدير العام لمعهد دلتا الطاقة في تحالف الطاقة الجديدة في هولندا، وأدار الجلسة، طارق مطيرة، مدير إدارة الطاقة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».

وأوضح طارق مطيرة في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الجلسة أن منظمة «اليونيدو» تساعد الدول النامية في مساعيها للتحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بما يتماشى مع أهداف المنظمة في مجال تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن اتفاق باريس أكد ضرورة اعتماد مصادر جديدة للطاقة تساهم في الحد من انبعاثات الكربون الضارة، وهو ما يستلزم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استخدام موارد طاقة مستدامة وبناء بنية تحتية لهذه الطاقة.. وأشار إلى أن انخفاض التكاليف والحاجة الملحة لخفض انبعاثات الكربون كانت من أبرز العوامل التي دفعت العديد من الدول للتوجه نحو استخدام الهيدروجين.

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