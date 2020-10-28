الإمارات وأوزبكستان تعززان فرص ائتمان الصادرات المشتركة

المصدر: دبي - البيان

اتفقت وكالتا ائتمان الصادرات في دولة الإمارات وأوزبكستان على دعم وتعزيز التحالف التجاري والاقتصادي بين البلدين، من خلال بحث وتعزيز الفرص المشتركة في مجال تصدير السلع والخدمات.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الإمارات وأوزبكستان الشهر الماضي عن توسيع شراكتهما لتشمل حاضنات الاقتصاد والتصنيع والأعمال من خلال تنفيذ 147 مبادرة طورتها حكومة دولة الإمارات في أوزبكستان.

وستفتح مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكستانية (UZBEKINVEST) -وكالة ائتمان الصادرات في أوزبكستان- آفاقاً لمشاريع استراتيجية مشتركة بين وكالتي ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى مجالات أخرى للتعاون مثل المساعدة الفنية والتدريب وتعزيز القدرات.

مذكرة تفاهم

وقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ورستم عظيمو، المدير العام لشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكستانية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز العلاقات التجارية القائمة بين الإمارات وأوزبكستان، وتوفير منصة لاستكشاف فرص عمل جديدة وتطوير علاقات تعاون جديدة في دولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين واستكشاف الفرص المشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لتصدير البضائع والاستثمارات والخدمات لمساعدة ودعم المصدرين المؤمن عليهم دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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