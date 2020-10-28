دبي تفوز باستضافة فعاليات عالمية

المصدر: دبي- البيان

يواصل قطاع فعاليات الأعمال في دبي مساعيه لاستعادة زخمه في ظل جائحة «كوفيد 19».

وأثمرت جهود القطاع في فوز المدينة بعروض استضافة عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه منظمو فعاليات الأعمال في جميع أنحاء العالم، لتجاوز هذه الأزمة ووضع خططهم على المسار الصحيح.

وحرص «فعاليات دبي للأعمال»- المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي- على التعاون والتنسيق والعمل مع الشركاء في مختلف القطاعات في المدينة، خلال الأشهر الماضية لاستضافة عدد من الفعاليات الجديدة لتتمكن دبي من الفوز بمجموعة من الفعاليات، التي ستقام في 2020 و2021 وشملت (International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy وWorld Independent Advertising Award Conference وOmnilife Latin America Incentive ).

ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤتمرات والندوات في زيادة أعداد الزوار الدوليين للمدينة خلال السنوات المقبلة وإثراء المعرفة وتحقيق النمو في القطاعات المرتبطة بها.

وتؤكد هذه الفعاليات أيضاً جاذبية دبي المستمرة وجهة مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، علاوة على أنها تعكس مدى فاعلية الجهود، التي بذلت على مدار الأشهر الماضية، للمحافظة على مكانة دبي في صدارة اهتمامات المسؤولين وصناع القرار، وذلك في ظل الرغبة المتزايدة لدى الجمعيات والشركات والمؤسسات الدولية لاستئناف فعاليات الأعمال بشكل مباشر.

وأسهمت جهود «فعاليات دبي للأعمال» كذلك بفوز المدينة باستضافة عدد من المؤتمرات والأحداث مثل: 2020Arab Association of Urology Annual Congress وPremier Financial Alliance Annual Incentive (2021) وTfest 2021، في حين ستقوم «Jeunesse Global» ومقرها فلوريدا بالولايات المتحدة بإرسال ثلاث مجموعات ضمن برنامج سياحة الحوافز من آسيا- الباسيفيك وأوروبا واليابان على التوالي إلى دبي في عام 2021.

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نجحت دبي في المحافظة على مكانتها وجهة مميزة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، من خلال تمكنها من الفوز بعروض استضافة مجموعة من المؤتمرات والندوات والاجتماعات على مدار السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد 19» على العالم بأسره».

من جهته، قال ستين جاكوبسن مساعد نائب رئيس «فعاليات دبي للأعمال»: إن جدول فعاليات الأعمال العالمي شهد اضطراباً خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة جائحة «كوفيد 19».

وكذلك الحال بالنسبة لعروض استضافة الفعاليات وأيضاً الجداول الزمنية لاختيار الوجهات المستضيفة للفعاليات المقبلة، ومع ذلك ما زلنا نرى اهتماماً متزايداً وتصميماً واضحاً من المسؤولين في قطاع المؤتمرات والاجتماعات حول العالم على إعادة الخطط إلى مسارها الصحيح، حيث كان لنا مساهمات في توفير البديل لعدد من الحالات التي لم تتمكن فيها بعض المدن من استضافة فعاليات في عام 2021، كما أننا نواصل جهودنا ونعمل سوياً مع منظمي فعاليات الأعمال للبحث عن الفرص، التي تمكن دبي من لعب دور مهم في استئناف فعاليات أعمالهم.

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