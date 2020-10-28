«الاتحادية للجمارك» تطلق بوابة الإمارات الجمركية رسمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك رسمياً بوابة الإمارات الجمركية كنافذة إلكترونية موحدة تضم جميع الأنظمة التي تطبقها الهيئة.

وتهدف البوابة إلى تفعيل التواصل مع الشركاء والمستخدمين وتمكينهم من إنجاز العمليات والمهام في أسرع وقت ممكن بخاصية الدخول الموحد بجودة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن إطلاق بوابة الإمارات الجمركية يجسد حرص الهيئة على تنفيذ متطلبات التحول الإلكتروني الرقمي وممكنات الحكومة الذكية لدولة الإمارات ومبادئ رؤية الإمارات 2021، إضافة إلى تمكين المستخدمين للأنظمة من الجهات الحكومية ودوائر الجمارك المحلية من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أسرع وقت ممكن من خلال نافذة واحدة تضم كل الأنظمة.

ويبلغ عدد المستخدمين حالياً للبوابة من الهيئة والجهات الحكومية ودوائر الجمارك المحلية حوالي 652 مستخدماً، من المتوقع تضاعف عددهم خلال السنوات المقبلة مع إطلاق الأنظمة الجديدة، كما تم ربط البوابة إلكترونياً مع 25 جهة حكومية بالدولة.

وأشار إلى أن بوابة الإمارات الجمركية تمثل خطوة مهمة في إطار استعداد الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وبدأ العمل في البوابة مطلع عام 2020 عبر دمج الأنظمة الجمركية المطبقة في البوابة على ثلاث مراحل، وتضم البوابة حالياً 6 أنظمة هي الإحصاء الإلكتروني، والمقاصة الإلكتروني، والتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، والتعاميم الجمركية، والإفصاح عن المبالغ النقدية، والربط الإحصائي.

وأضاف علي سعيد النيادي أن الهيئة أعدت خطة مستقبلية لتطوير البوابة تتضمن توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأنظمة وتطوير أدائها باستمرار، وتطبيق خاصية منصة التقارير الذكية (Dash Board) التي تتميز بتحليل الأنظمة التي تحتوي على البيانات كبيرة الحجم وتحليلها واستخراجها على شكل رسومات ديناميكية وإصدار التقارير بشكل مباشر وحسب المتطلبات.

ويعد نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية من أهم أنظمة البوابة، باعتباره نظاماً إلكترونياً يربط الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية في الدولة مع مركز المعلومات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ودوائر الجمارك الخليجية.. ويبلغ عدد مستخدميه 240 مستخدماً.. بينما يبلغ إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المحولة للدول الأعضاء منذ إنشاء النظام في عام 2015 ما يعادل 5 مليارات درهم.

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