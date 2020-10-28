2.7 مليار دولار تجارة الإمارات وإندونيسيا 2019 بنمو %20

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا في عام 2019 نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في 2018، بنمو نسبته أكثر 23%.

فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في إندونيسيا خلال الفترة 2003 ـــــ 2019 نحو 10.8 مليارات دولار شملت قطاعات المنتجات الغذائية والصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية وقطاع الفنادق والضيافة والسياحة. وترتبط مدن البلدين وفقاً لبيانات نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 بنحو 42 رحلة أسبوعية مباشرة تسيّرها طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الروابط الاقتصادية بين البلدين مبنية على شراكة استراتيجية راسخة، مدعومة بالتوافق والرغبة المشتركة بين قيادتي البلدين للانتقال بعلاقاتهما إلى آفاق جديدة تعزز التنمية في كلتا الدولتين وعلى مستوى المنطقة، وتشمل كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف معاليه: «مثّلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إندونيسيا في يوليو 2019 وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية، وزيارة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إلى دولة الإمارات مطلع العام الجاري وتوقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، محطات مفصلية في مسيرة العلاقات المتينة بين البلدين، وأثمرت عن تفاهمات وشراكات نوعية سيكون لها أثرها الإيجابي الكبير على نمو اقتصادَي البلدين».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي بين معالي عبدالله بن طوق المري ولوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، بحث فيه الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد لوهوت باندجيتان خلال الاجتماع أن علاقات إندونيسيا مع دولة الإمارات تمثل اليوم نموذجاً متقدماً في الشراكة الاستراتيجية، وأكد حرص بلاده على مواصلة وتعزيز أوجه التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات على الصعيدين الحكومي والخاص، وبما يغطي كل القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين. وأعرب عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

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