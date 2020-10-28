516 إخبارية عبر «رافد» في 9 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

تلقت جمارك دبي 516 إخبارية ومعلومة، عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بخدمة «رافد» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، توزعت بواقع 95 إخبارية خلال الربع الأول، و175 خلال الربع الثاني، و246 خلال الربع الثالث.

وتعد خدمة «رافد»، رائدة على مستوى الدوائر والهيئات الجمركية عالمياً في الإبلاغ عن المخاطر والمخالفات الجمركية أو أي ممارسات تجارية خطأ، من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار الوطن.

وقال شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، إن خدمة «رافد» تأتي حرصاً من الدائرة على اتباع أفضل الممارسات، وتبني أحدث التقنيات الذكية وتوظيفها في تطوير عمل الدائرة، مشيراً إلى أنها قناة اتصال آمنة بين أفراد الجمهور والعملاء والموظفين من ناحية، وإدارة الاستخبارات الجمركية بالدائرة من ناحية أخرى للإبلاغ عن أي معلومات أو مخاطر جمركية أو ممارسات تجارية خطأ، من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار الوطن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز