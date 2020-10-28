«النقد العربي» يصدر إطار التحول المالي الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

أصدر صندوق النقد العربي وثيقة «إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربية»، التي تم إعدادها في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

ويأتي إعداد الوثيقة في إطار جهود صندوق النقد العربي والمؤسسات الشريكة في المبادرة لدعم جهود الدول العربية على صعيد التحول المالي الرقمي واستكمالاً لعدد من الوثائق والمبادئ الإرشادية التي أصدرها الصندوق في إطار أعمال المبادرة وأعمال مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة حول مواضيع التحول المالي الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية.

كما يأتي إصدارها استجابةً لتوجيهات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ودعمه للمؤسسات الشريكة في المبادرة لتعزيز جهود الدول العربية في التحول المالي الرقمي، والتعاون مع المؤسسات المعنية في هذا الشأن.

وتتناول الوثيقة متطلبات وخطوات التحوّل المالي الرقمي في الدول العربية كأداة لمساعدة السلطات الإشرافية على تبني البرامج والسياسات المناسبة، حيث تقدّم رؤية متكاملة للانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية والمتطلبات من السياسات والتقنيات لبناء البيئة المشجعة لتطوّر الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، كما تمثل الوثيقة إطاراً للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية للمساعدة على دعم الانتقال إلى التحوّل المالي الرقمي في الدول العربية.

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