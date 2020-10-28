«فيناسترا» تسرّع الابتكار في الخدمات المالية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «فيناسترا» أمس عن طرح الجيل التالي من مزايا وحلول البيانات «سحابة فيوجن للبيانات»، وصُمّمت حزمة الحلول الجديدة هذه لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مشاركة وتفاعل العملاء وزيادة الإيرادات والتحويل الرقمي للعمليات لرفع مستوى الكفاءة وإدارة المخاطر.

وقال إيلي روزنر، المسؤول الرئيسي للمنتجات والتكنولوجيا، في «فيناسترا» «تبرز فيناسترا اليوم في وضع جيد يمكّنها من ربط شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والأطراف الثالثة ذات العلاقة لتسريع وتيرة إنشاء حلول البيانات المبتكرة لعملائنا وشركائنا. وبإمكان العملاء الراغبين بالانضمام إلينا في رحلة البيانات هذه، البدء باتخاذ خطوتهم الأولى لاكتساب تصورات أعمق حول سلوك العملاء ونمو الأعمال عموماً إن نظامنا الإيكولوجي المفتوح سيحدث تحولاً في نهج الابتكار بمعنى أن بإمكان التحليلات المتقدمة توفير تصورات مهمة للمؤسسات المالية لمساعدتها على تخصيص تجربة العملاء وتحويلها بما يواكب متطلباتهم دائمة التطور وتقليل المخاطر وتوسيع نطاق نتائج الأعمال».

وقال جاستن تيلور، العضو المنتدب لشركة «فيكتور ريسك»، «إننا في حال عدم الاستعانة بمنصة «سحابة فيوجن للبيانات» من «فيناسترا»، كنا سنحتاج إلى أخذ البيانات غير المهيكلة لكل مؤسسة على حدة واستيعابها وفرزها فضلاً عن العمل على وضع وتطبيق هيكل معين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز