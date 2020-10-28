«بوابة ترابط» تتوسّع إقليمياً بمكتبين في أبوظبي ودبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بوابة ترابط»، أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس عن افتتاح مكتبين لها في الإمارات في كل من «هب 71» بسوق أبوظبي العالمي و«فينتك هايف» في سوق دبي المالي العالمي.

ويقوم رائد الأعمال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوابة ترابط» بإدارة الشركة ويمتلك خبرة تزيد على 15 عاماً في الاستثمار بمختلف القطاعات للمساهمة في تحفيز تطورات التحول الرقمي في الشرق الأوسط . وهو مناصر قوي لوضع ملكية البيانات بين يدي العميل، وتوفير سرعة الوصول إلى الخدمات المالية، من خلال التقنيات الناشئة.

روح التعاون

وقال عبدالله المؤيد: «يسعدنا أن نفتتح مكاتبنا الجديدة في كل من أبوظبي ودبي لكي نسرع عملية توفير خدمات الصيرفة المفتوحة، وبفضل القيادة القوية وروح التعاون المشترك في كل من سوق أبوظبي العالمي وسوق دبي المالي العالمي، أصبح الآن بإمكان الشركات الابتكار في بيئة شفافة، والتعاون من أجل تعزيز قطاع الخدمات المالية».وأضاف: «نطمح من خلال وجودنا إلى المساهمة في ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصاد رقمي عالمي في التكنولوجيا المصرفية والخدمات المالية.

وذلك من خلال التنافسية الإيجابية، التي تنطوي على التعاون مع المؤسسات القائمة والعمل مع الهيئات الحكومية والمصارف ورواد أعمال التكنولوجيا المالية في الخمسين عاماً المقبلة. نؤمن بأن خدمات الصيرفة المفتوحة، تساهم في تحقيق هدف مئوية الإمارات 2071 المتمثل في اقتصاد أكثر تنوعاً قائماً على المعرفة والابتكار، فضلاً عن الاستفادة من الصناعة المصرفية المفتوحة، التي من المقرر أن تستحوذ على 43 مليار دولار من السوق العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة».

وتساعد خدمات الصيرفة المفتوحة في تبادل المعلومات المالية إلكترونياً بشكل آمن بموافقة العميل، وتسمح لمزودي الخدمات المالية من الطرف الثالث الدخول إلى البيانات المالية من خلال بيئة برمجة تطبيقات الصيرفة المفتوحة لتطوير تطبيقات وخدمات جديدة.وتقدم «بوابة ترابط» نموذجاً موثوقاً وتعد شريكاً مصرفياً جديراً باتصالها بـ 17 مصرفاً من مصارف التجزئة، بعد نجاحها في بناء أكبر بنية تحتية مفتوحة متعددة الجوانب لبيئة برمجة التطبيقات التي تم إطلاقها في 2019.

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