الشارقة ترتب لإعادة فتح صكوك بـ 750 مليون دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

كشفت وثيقة أن إمارة الشارقة عينت بنوكاً لترتيب إعادة فتح صكوك حالية بقيمة 750 مليون دولار تُستحق في 2029.

وكلفت الإمارة بنك المشرق كمستشار مالي، وعينت بنك دبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد لترتيب اتصالات مع مستثمرين، ويعقب ذلك إعادة فتح الصكوك التي تحمل فائدة 3.234% والتي تستحق في 23 أكتوبر 2019 حسب ظروف السوق.

وفي حالة إعادة فتح سندات يكون الاكتتاب بنفس الشروط السابقة.

وكانت الشارقة قد جمعت بالفعل ملياري دولار من إصداري سندات العام الجاري في شهري يونيو ويوليو مع سعيها لتعزيز المالية العامة للإمارة.

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