ترتيبات لعودة «ماكس» لأجواء الإمارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن هناك ترتيبات جديدة تجرى بين الهيئة و«فلاي دبي» لضمان عودة آمنة لطائرة «بوينغ 737 ماكس» إلى أجواء الإمارات.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن من بين هذه الترتيبات تدريب الطيارين والفنيين على التحديثات الجديدة التي أجرتها «بوينغ» على الطائرة حرصاً من الهيئة على تطبيق أقصى معايير السلامة وضمان سلامة الركاب والأطقم العاملة على الطائرة، مضيفاً إن محتوى البرنامج التدريبي يشكل جزءاً من المصادقة على إعادة الطائرة للخدمة وستتضح تفاصيله في حينه.

وأشار إلى أن هناك فريق عمل من الهيئة مختص بالعمل عن قرب مع وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية ضمن فريق التقييم المشترك للطائرة.

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