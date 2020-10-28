عقارات دبي تعود إلى الانتعاش

المصدر: دبي - البيان

شهد القطاع العقاري انتعاشاً في الربع الثالث من 2020، حيث زاد حجم التصرفات بنسبة 57.1% على أساس سنوي، ما يؤكد قدرة القطاع على التغلب على تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حسبما أظهره مؤشر دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل الربع الثالث 8675 تصرفاً للمبيعات العقارية، أي أعلى بنسبة 55.1% من حيث العدد عن الربع الثاني من العام ذاته، ووصلت القيمة الإجمالية للتصرفات في هذا الربع إلى 18.14 مليار درهم بزيادة 65% من حيث القيمة عن الربع الذي سبقه، وبذلك يرتفع إجمالي عدد تصرفات المبيعات هذا العام إلى 24473 عملية بقيمة إجمالية قدرها 50.62 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن حصة المبيعات على الخارطة في الربع الثالث بلغت 37.3%، والسوق الثانوي 62.7%، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 21.7% مقارنة بالربع الثاني.

وبيّن التقرير أن سبتمبر كان شهر التعافي مع ظهور دلالات قوية على ذلك، خاصة للعقارات السكنية، حيث تم فيه تسجيل 3894 تصرف بيع عقاري ليتفوق كثيراً على أغسطس الذي سبقه بنسبة 55.3% ويتجاوز في أدائه شهر يوليو السابق بنسبة 63.9%. بينما بلغت القيمة الإجمالية لهذه التصرفات 8.943 مليارات درهم بزيادة 89.5% عن أغسطس وأعلى بنسبة 39.1% عن سبتمبر 2019.

وسجلت الدائرة في سبتمبر الماضي 3849 تصرف بيع بمتوسط 872 عقاراً كل 7 أيام بقيمة إجمالية 8.943 مليارات درهم. وكانت حصة المبيعات على الخارطة منها 46%، بينما كانت النسبة المتبقية البالغة 54% لمبيعات السوق الثانوي، وبذلك يرتفع إجمالي تصرفات البيع إلى 24473 صفقة بقيمة تراكمية 50.62 مليار درهم منذ بداية العام.

جاء ذلك في الإصدار السادس للمؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي والذي أصدرته «أراضي دبي»، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر» ويتخذ من 2012 عام الأساس.

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