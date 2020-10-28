«فقاعة سفر» بين دبي ولندن تنتظر الموافقات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيث عن خطة جاهزة لفتح السفر الجوي بين دبي ولندن، وتشكيل ما اصطلح على تسميته دولياً بـ«فقاعة السفر» بين وجهتين.

وأوضح أن الخطة تنتظر موافقة حكومتي الجانبين.

وقال في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن متطلبات الاختبار والحجر الصحي تم الاتفاق عليها من قبل الوجهتين وشركات الطيران، مضيفاً أن مسألة المضي قدماً تنتظر القرار الرسمي وكيفية موازنة النمو الاقتصادي مع تدابير السيطرة على معدل الإصابة بفيروس «كورونا». وشدد على أن إحياء الطلب على السفر جزء أساسي من انطلاق الاقتصاد العالمي.

ووفقاً لغريفيث، فإن المفاوضات مع المملكة المتحدة لتمكين الرحلات الأسهل بين الوجهتين هي من بين العديد من المحادثات المماثلة، التي تجريها مطارات دبي حول العالم.

وقال: إن تأمين الاتفاقات النهائية هو «المرحلة التالية التي نريد بشدة الانتقال إليها، لافتاً إلى أن شركات الطيران تحث الحكومات على إدخال المزيد من الممرات الجوية للمساعدة في تحفيز الطلب، لكن ثبت أن الاتفاقات الثنائية يصعب وضعها لأن تفشي الفيروسات أدى إلى فرض متطلبات الحجر الصحي الصارمة التي تمنع الناس من السفر».

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