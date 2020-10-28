مؤتمر الذهب الدولي أول حدث «هجين» في دبي

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي المؤتمر العالمي للذهب 2020، وهو أكبر حدث دولي متخصص في القطاع يتم تنظيمه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تنطلق فعالياته يوم 23 نوفمبر المقبل، بمشاركة كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الذهب، بمختلف مجالاته، بما يشمل المناجم والمصافي والتداول، وبحضور شخصيات حكومية وممثلين من الجهات الناظمة للقطاع من جميع أنحاء العالم.

ويعد المؤتمر العالمي للذهب 2020 أول حدث «هجين» لصناعة الذهب هذا العام في دبي، حيث يدمج بين التقنيات الحديثة والحضور المباشر بشكل فعلي، وسيشهد المؤتمر التزاماً تاماً بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل حامد رئيس شركة «آي بي إم سي- الإمارات» المنظمة للحدث: «يأتي قرار توسيع النطاق الدولي للمؤتمر وتنظيمه بدبي في ظل النجاح الكبير، الذي حققته دورة العام الماضي ليشكل حدثاً رئيسياً تستضيفه الإمارة خلال 2020، وانعكاساً لمتانة اقتصاد الإمارات ككل، وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على الإمكانات والفرص، التي تزخر بها صناعة الذهب وآفاق تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للقطاع».

ويشهد المؤتمر بحث ومناقشة حزمة من القضايا المرتبطة بكل المجالات، التي يشملها القطاع.

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