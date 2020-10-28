«الاتحاد للطيران» إلى 60 وجهة 25 نوفمبر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن زيادة عدد وجهاتها من 50 حالياً إلى 60 وجهة عبر آسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وذلك خلال الشتاء.

وأوضحت الاتحاد، في تحديث أمس، أن وجهاتها زادت إلى 60 بعد استئناف الرحلات إلى 10 وجهات اعتباراً من 25 نوفمبر المقبل، وهي موسكو وروما وإسطنبول وبلغراد ومينسك في منطقة أوروبا، وأيضاً كازابلانكا والرباط وسيشل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى واشنطن في أمريكا، وكولكاتا في شبه القارة الهندية.

وأكدت الاتحاد أنها اتخذت خطوات إضافية لضمان سلامة وصحة المسافرين مع تطبيق إجراءات نظافة إضافية صارمة، وتقديم باقة مستلزمات الصحة والسلامة المجانية على متن الطائرة، وأيضاً توافر فريق سفراء الصحة والسلامة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع للرد على أسئلة المسافرين ومشاركتهم النصائح.

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