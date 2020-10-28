557 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 557 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 168 مبايعة بقيمة 267.94 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 36.4 مليون درهم و153 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 231.54 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة المزهر الأولى تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 269.81 مليون درهم منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 136.57 مليون درهم و96 رهن فلل وشقق بقيمة 133.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 65 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 39 مليون درهم.

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