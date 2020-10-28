«إثراء دبي» تنجز بناء هيكل «ذا لينك» في «ون زعبيل»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إثراء دبي، شركة التطوير العقاري الرائدة والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، عن إنجاز عملية رفع الجزء الثاني والأخير من هيكل مبنى «ذا لينك»، ووصله مع الجزء الأول بنجاح.

وبهذا يصبح «ون زعبيل» مؤهلاً لتحطيم الرقم القياسي العالمي في غينيس للأرقام القياسية، لاحتوائه على أطول برج معلق كابولي في العالم، وسيتم تسليم المشروع على مراحل ابتداءً من نهاية العام 2021.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، اصطحبت إثراء دبي عدداً من الصحافيين في جولة داخل «ذا لينك» للاطلاع على هذا الإنجاز الضخم واختبار عظمة المبنى الذي يتمتع بإطلالة بانورامية على مدينة دبي.

أطول المباني الأفقية

مع إنجاز المرحلة النهائية، بلغ الطول النهائي لهيكل «ذا لينك» 226 متراً، ليصبح واحداً من أطول المباني الأفقية المعلقة على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

وعند افتتاحه، سيضيف «ذا لينك» ملتقى ووجهة رئيسيّة جديدة للمسافرين والمقيمين على حد سواء. كما سيختبر الزوار تجارب ثقافية فريدة وغامرة مع كل ما توفره المنصة البانورامية من أماكن للضيافة الفاخرة والترفيه المترف بما في ذلك مطاعم راقية حائزة نجمة ميشلان، ومسبح انفينيتي، ومنتجع صحي فخم، إضافة إلى منصة لمشاهدة الإطلالة الأخاذة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: يأتي استكمال بناء هيكل «ذا لينك» من «ون زعبيل» نتيجة الجهود المتضافرة والخيال والرغبة في المساهمة بعمل هادف ومجد من أجل دبي. يسرنا أن نكون جزءاً من قصة هذه المدينة، وأن ننضم إلى قائمة السبّاقين الطويلة.

تم رفع هيكل «ذا لينك» على مرحلتين. أنجزت المرحلة الأولى في سبتمبر برفع الجزء الأول من هيكل المبنى 100 متر فوق سطح الأرض، وقد بلغ طوله 192 مترًا. واستغرقت العملية التي تعدّ من إحدى أثقل عمليات الرفع في المنطقة أكثر من 12 يومًا، حيث بلغ وزن هذا الجزء 8500 طن.

أما المرحلة الثانية فقد تكللت بالنجاح أيضًا عند رفع هيكل المبنى المعلّق وضمّه إلى الجزء الأول. استغرقت العملية أربعة أيام تطلّب فيها استخدام 55 رافعة ورافعة أحمال ثقيلة، و12.2 كلم طول من الأسلاك لرفع الجسر البالغ وزنه 900 طن.

ممارسات إبداعية

«ون زعبيل» من إثراء دبي هو مشروع طموح يجمع أفضل الممارسات الإبداعية في التصميم والهندسة المعمارية والهندسة المدنية. تم بناء هذا المشروع الأيقوني مع التركيز على إبراز نقاط الوصل الرئيسية التي تقع بين مركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

سيعيد «ون زعبيل» التعريف بمفهوم المشاريع المتعددة الاستعمالات في المنطقة لما يوفره من مساكن ومكاتب ومساحات بيع بالتجزئة، إضافة إلى أول منتجع حضري عمودي في العالم تحت إدارة العلامة التجارية «ون أند أونلي». كما يطمح المشروع الذي حاز العديد من الجوائز إلى الحصول على شهادة LEED الذهبية.

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