دبي تفوز باستضافة عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية

أبوظبي - رامي سميح

تدفقت سيولة قوية ناهزت مليار درهم في جلسة تداولات أمس، تركزت بشكل رئيسي على أسهم العقار، ما أضاف للأسهم مكاسب سوقية بأكثر من 7 مليارات درهم، وسط ترقب لنتائج الشركات العقارية القيادية المقرر الإفصاح عنها في غضون الأيام القادمة.

وصعد سوق دبي 1.13% إلى 2191.16 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والتأمين والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.25%، مواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق عند 4682.82 نقطة بدعم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين.

واستقطبت الأسهم 997.87 مليون درهم، منها 821 مليوناً في أبوظبي، و176.87 مليوناً في دبي، وجرى تداول 337.43 مليون سهم، موزعة بواقع 225.16 مليوناً في أبوظبي، و176.87 مليوناً في دبي، من خلال 6848 صفقة.

وخطفت أسهم العقار الأنظار مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 5.8% بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع الشهر الجاري، فيما اجتذب سهم «الدار» نحو 40.3% من السيولة الإجمالية للسوقين ونحو 49% من سيولة سوق أبوظبي.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية في دبي، ارتفع أيضاً «إعمار للتطوير» 2.69% و«إعمار مولز» 2.77% و«داماك» 6.73%، و«دبي الإسلامي» 0.72%، و«العربية للطيران» 0.9%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.72%، و«شعاع كابيتال» 3.28%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 26.95 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

بينما في سوق أبوظبي، ارتفع «أبوظبي الأول» 1.41% و«أبوظبي التجاري» 1.56%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، كما زاد سهم «الدار» 11.18% و«اتصالات» 0.24%، و«الواحة كابيتال» 4%، و«طاقة» 1.41%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 103.5 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

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