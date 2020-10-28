«الاتحاد للطيران» تُسوق صكوكاً دولارية

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهرت وثيقة أن شركة «الاتحاد للطيران» بدأت، أمس، تسويق صكوك تحول مقومة بالدولار. وتعرض الشركة سعراً استرشادياً أولياً في متوسط نطاق 2% للصكوك، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، التي ترتب العملية، المتوقع أن تُغلق اليوم.

وتستخدم الشركات ما يُطلق عليه سندات التحول، للانتقال تدريجياً إلى عمليات أكثر استدامة من الناحية البيئية. أظهرت وثيقة أصدرها أحد‭ ‬البنوك، التي تقود إصدار «الاتحاد للطيران» لصكوك أن الشركة تعتزم بيع صكوك «تحول» مقومة بالدولار.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن تسويق هذه الصكوك، وعينت بنكي «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» كونهما منسقين عالميين مشتركين ووكيلين مشتركين لهيكلة مستدامة.

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