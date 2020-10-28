«الياه سات» تدرس اكتتاباً مستقبلياً

المصدر: (أبوظبي- رامي سميح)

أكد علي الهاشمي، المدير العام لوحدة «الياه سات» للخدمات الحكومية، والرئيس التنفيذي لشركة «الثريا» أن «الياه سات» شركة ذات أسس راسخة ونمو قوي، ومن الاحتمال طرح أسهمها للاكتتاب العام في المستقبل، على الرغم من عدم اعتماد أي قرارات في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريح لـ«البيان الاقتصادي»: تؤكد «مبادلة» إمكانية طرح بعض ممتلكاتها المناسبة على المستثمرين من القطاع العام، من خلال أسواق المال المحلية، و«الياه سات»، المملوكة بالكامل لـ«مبادلة للاستثمار»، هي شركة رائدة عالمياً في تشغيل خدمات الاتصالات الفضائية تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتوفر حلولاً متعددة الأغراض، تشمل الإنترنت الفضائي والبث التلفزيوني.

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