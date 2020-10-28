منصات حوارية تفاعلية في «سيتي سكيب» 16 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

يشهد مركز دبي التجاري العالمي يومي 16 و17 نوفمبر المقبل انطلاق «قمة سيتي سكيب العقارية»، والتي سيكون محورها الرئيس منصات حوارية تفاعلية، تجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين في جلسات موزعة على المنصة الرئيسية ومنصة مصاحبة، لمناقشة موضوعات ذات أهمية استراتيجية تُغطي تحليلات القطاع والسوق بصيغة جديدة، تتمحور حول محاولة استئناف النمو، الذي كان يشهده القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استثمارات

وتستضيف دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الحدث جناحاً بعنوان «دبي منفتحة على الاستثمارات»، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة، كما ستنظم الدائرة جلسة حوارية، بحضور 500 شخص.

وتسهم قمة سيتي سكيب العقارية قي تزويد الخبراء المتخصصين العاملين في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية وقطاعات التجزئة والضيافة بمعلومات تفصيلية حول السوق، من خلال ما يزيد على مائة ساعة من الرؤى المتخصصة وتحليلات السوق، والحوارات الاستراتيجية المباشرة والرقمية على المنصتين المخصصتين للفعالية.

مسار

يوفر الحدث 121 غرفة للاجتماعات، التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون والتواصل في ما بين المستثمرين والأخصائيين القانونيين والمطورين والمهندسين المعماريين والمسؤولين وغيرهم الكثير، من أجل استضافة استكشاف أفضل سبل إنعاش السوق العقارية وتوجيهها نحو مسار تنموي طويل الأمد.

وقال مدير مجموعة سيتي سكيب لدى مؤسسة إنفورما ماركتس كريس سبيلر: إن «المجموعة حرصت على إعادة صياغة معرضها لعام 2020، لا سيما في ظل التحول، الذي طال الأسواق العقارية العالمية والإقليمية نتيجة لتداعيات الجائحة، وتأتي إقامة هذا الملتقى بناء على إلحاح الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع الطلب في السوق في ظل الآثار الكبيرة، التي تركتها الجائحة على معدلات الأرباح».

حلة جديدة

ستظهر فعالية سيتي سكيب دبي 2020 بحلة جديدة بالكامل، وستبتعد لعام واحد فقط عن نموذج أجنحة العرض الكبيرة الاعتيادية، بهدف تعزيز الحوار ومشاركة المعارف، من خلال التركيز على إنشاء غرف أصغر مساحة، بهدف دعم المطورين ومقدمي الخدمات للوصول إلى السوق، وذلك بهدف تجاوز الميزانيات المحدودة والتحديات، التي جلبتها الجائحة لهذا العام.

أجندة

تضم أجندة سيتي سكيب 2020 برنامجاً مصمماً للمشترين خصيصاً، بهدف تعريف المستثمرين من المؤسسات والأفراد بالفرص الاستثمارية والجهات الفاعلة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تنظيم الحدث بالتعاون مع شركاء القطاع العقاري، بهدف توفير ملتقى للشركات ووجهة لمشاركة المعارف والخبرات، حيث تتميّز منصة الفعالية بمكانتها الاستراتيجية كونها وجهة جامعة لأبرز شركات القطاع العقاري، التي تعزز من فرص استكشاف مسارات جديدة لتطوير اقتصاد عقاري إقليمي مزدهر، ورصد توجهات السوق العقارية بشكل عام.

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