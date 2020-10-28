سامسونغ «شركة صديقة للمستهلك»

المصدر: (دبي ـ البيان)

كشفت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن نتائج تقييم الأعمال الشامل الذي أجرته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بناءً على تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وحصدت سامسونغ على إثر هذا التقييم شهادة مرموقة من دائرة التنمية الاقتصادية كشركة صديقة للمستهلك.

حيث حققت معدلاً إجمالياً بواقع 90.46% عبر جدول التقييمات، وتُعد حالياً إحدى أفضل خمس مؤسسات من حيث كفاءة الأداء. وكان قطاع الامتثال التجاري وحماية المستهلك (CCCP) في اقتصادية دبي قد أطلق العام الماضي، سلسلة من المعايير الجديدة التي تُعد بمثابة نظام متكامل يساعد الشركات على ترقية خدماتها.

وقال كيران كومار تيواري، رئيس قسم خدمة الزبائن في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: نؤمن في سامسونغ بأن تعزيز مؤشرات استدامتنا وقدراتنا التنافسية يرتبط على نحو وثيق بمدى قدرتنا على إثراء حياة الناس والمساهمة في الرخاء المجتمعي. وقد ألهمنا هذا الإنجاز مواصلة العمل على تحقيق أهدافنا المرتبطة بهذه الأولويات.

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