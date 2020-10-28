مجموعة الإمارات تنال جائزة أفضل مبادرة توطين

المصدر: دبي- البيان

فازت مجموعة الإمارات بجائزة «أفضل مبادرة توطين في القطاع الخاص» بحفل جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيم حفل توزيع الجوائز، بالتزامن مع القمة السنوية الثامنة للموارد البشرية الحكومية، التي سلطت الضوء على المساهمات والإنجازات البارزة للمؤسسات العامة والخاصة.

وكذلك الأفراد الذين رفعوا معيار استراتيجية الموارد البشرية في المنطقة، وتعد مجموعة الإمارات واحدة من أكبر شركات الطيران والسفر في العالم، ولها عمليات في القارات الست، وتضم عاملين ذوي خبرة وكفاءة من أكثر من 100 دولة، منهم ما يزيد على 3000 مواطن إماراتي.

وجاءت الجائزة تقديراً لجهود مجموعة الإمارات وتركيزها على توسيع نطاق برامج التعلم والتطوير الداخلية والخارجية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه البرامج، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية «رحلتي»، إلى دعم أجندة بناء القدرات للمجموعة، من خلال اكتساب كفاءات جديدة للتقدم في بيئة الأعمال دائمة التطور.

وهيأت مجموعة الإمارات، مستفيدة من علاقاتها التجارية القوية مع لاعبين عالميين في الصناعة، فرصاً لتطوير مهارات موظفيها المواطنين، شملت المعارف الخاصة بالصناعة ومهارات الأعمال والقيادة والتدريب وتوجيه ودعم الزملاء.

وجرى إعداد هذه الفرص، بالتعاون مع شركات عملاقة، مثل إيرباص، «دي إتش إل»، «جي ئي»، ماريوت، «بي دبليو سي»، رولز رويس، وبالشراكة مع مؤسسات أكاديمية شهيرة، مثل أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وكلية لندن للأعمال وكلية البروتوكول بواشنطن وجامعة وارويك.

وشارك أكثر من 300 موظف إماراتي منذ عام 2019 في البرامج التطويرية، التي توفرها مجموعة الإمارات، وانتقل نحو 20% منهم لاحقاً إلى مواقع مختلفة ومناصب عليا داخل المجموعة. ومن الأمثلة على الاستمرار في تعزيز الكفاءات الوطنية، حصول ستة ممن تخرجوا من البرامج التدريبية في عام 2020 على جائزة الدراسات العليا بامتياز من كلية وارويك للأعمال، وحصول 14 على جائزة الدراسات العليا مع الاستحقاق.

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