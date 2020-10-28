«بريك بلك» يتبنى التكنولوجيا لتعزيز القطاع البحري

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ستنعقد الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2021، الحدث الرائد في قطاع شحن البضائع السائبة ونقل المعدات والرافعات الضخمة للمشاريع الكبرى في المنطقة، مسلطاً الضوء بشكل خاص على التقنيات الحديثة الموجهة لخدمة هذا القطاع، لا سيما في الظروف الراهنة؛ حيث أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتبني التقنيات الحديثة ونظم الأتمتة لمواجهة تأثيرات الوباء العالمي.

ويستفيد الحدث من الابتكارات الجديدة والتقنيات المحسنة لإثراء تجربة المعنيين بالصناعة، لا سيما من خلال تطبيق أدوات الواقع المعزز، التي تعد إحدى المبادرات العديدة للفعالية، لتحفيز الشركات على تبني التكنولوجيا وتعزيز التطلعات للتطوير والتنمية في صناعة شحن البضائع السائبة.

وقد تأثر قطاع الخدمات اللوجستية وحركة شحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى بشكل كبير بجائحة «كوفيد 19»، والتباطؤ اقتصادي المصاحب لها، غير أن توجه عدد كبير من الشركات إلى تبني أدوات التكنولوجيا بشكل كبير ساعد في زيادة الرقمنة، والاعتماد بشكل أكبر على أنظمة الأتمتة المستقلة وقدرات البيانات الضخمة، التي أصبحت عنوان المرحلة. ويلعب مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط دوراً رئيساً في توعية الصناعة بالتقنيات الجديدة المحسّنة التي يمكن أن تساعد الشركات على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

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