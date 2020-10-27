دبي ضمن أفضل الوجهات العائلية عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

صنف تقرير حديث دبي على أنها واحدة من أفضل الوجهات العائلية المفضلة بين العائلات في جميع أنحاء العالم، ليس فقط لاحتوائها على بعض الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها والأشياء التي يمكنك القيام بها، ولكن أيضاً بفضل مناخ الأمن والأمان الذي تتمتع به.

وقال موقع السياحة العالمي «FlyKLIA» السنغافوري، إن دبي وجهة عطلات عائلية من الطراز العالمي بامتياز، حيث توفر عطلات خاصة تمنح زوارها الفرصة لأخذ قسط من الراحة من رتابة الحياة اليومية وقضاء وقت ممتع مع العائلة واستكشاف معالمها، طارحاً بعض التصورات لجولة تروق لجميع أفراد العائلة وبعض الأفكار حول الأماكن التي يمكن زيارتها والأشياء التي يمكن القيام بها في دبي.

وذكر الموقع أن برج خليفة أعجوبة معمارية لا ينبغي تفويت زيارتها، فهو أطول مبنى في العالم حيث يمكن رؤيته من أي مكان في المدينة، كما يمكن الاستمتاع بإطلالة 360 درجة مذهلة على المدينة بأكملها عبر برج خليفة. علاوة على ذلك، سيحصل الزائر على فرصة لزيارة متحف يحكي مراحل تطوير برج خليفة ودبي.

وأشار الموقع إلى افتتاح دبي أكبر حديقة زهور في العالم في عام 2013، تحتوي على ما يقرب من 50 مليون زهرة.

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