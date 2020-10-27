«برغرايززر» تختار «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية» مستشاراً مالياً لطرحها في «نمو السعودية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم «برغرايززر» عن تعيين «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية» مستشاراً مالياً لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق «نمو السعودية».

وتختص برغرايززر بتقديم «برغر اللحم والدجاج الطازج المطهو حسب الطلب» وتعد أكبر سلسلة مطاعم للبرغر الطازج في المملكة العربية السعودية بعد أن حققت معدلات نمو لافتة ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعاً في 12 مدينة سعودية وكانت السلسلة انطلقت وأسست في 2009 بفرع واحد من الرياض.

وقال محمد الرويغ رئيس مجلس إدارة مطاعم بيت الشطيرة (برغرايززر) نفخر بقرار مجلس الإدارة طرح حصة من الشركة في سوق نمو السعودية ونؤمن أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز استراتيجيات نمو الشركة واستدامتها وتعزيز فرصها في أهم أسواق المنطقة.

وأشار الرويغ إلى أن اختيار «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية» مستشاراً مالياً للطرح، جاء نتيجة لكونه أحد أكبر البنوك الاستثمارية في منطقة الخليج ونظراً لشبكة علاقاته الواسعة مع المستثمرين محلياً في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الإقليمي.

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