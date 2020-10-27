روڤ إكسبو 2020.. إطلالة على القلب النابض للحدث الدولي

المصدر: دبي - البيان

أزاحت روڤ للفنادق الستار عن فندق روڤ إكسبو 2020 المجاور لساحة الوصل في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، والذي من المقرر افتتاحه مع انطلاق الحدث الدولي في الأول من أكتوبر 2021.

سيضمّ الفندق العصرّي 312 غرفة و19 جناحاً فاخراً، وحوض سباحة على السطح، وشرفة للتشمُّس مطلّة على ساحة الوصل، وعددا من منافذ الأطعمة والمشروبات، من بينها "ذا ديلي" و"روڤ كافيه" و"ذا بار"، بالإضافة إلى مرافق مستدامة في الغرف لتوفير سبل الراحة والرفاهية، ومساحات للعمل الجماعي وصالة للألعاب الرياضية تعمل على مدار الساعة.

ويضم الفندق أيضا عددا من منافذ الأطعمة والمشروبات، من بينها "ذا ديلي" و"روڤ كافيه" و"ذا بار"، والكثير من التجارب الملهمة، المستوحاة من روح إكسبو 2020 دبي، بصفته محفلا دوليا يجمع شعوب العالم للاحتفال بالثقافات والعلوم والفنون والابتكار، ولتبادل الأفكار من أجل وضع حلول لأبرز التحديات العالمية الملحّة، بما يُسهم في تشكيل ملامح غد أفضل للعالم أجمع.

تحظى العلامة التجارية "روڤ للفنادق" بانتشار واسع في إمارة دبي؛ وسيكون روڤ إكسبو 2020 الفندق الوحيد في موقع إكسبو 2020 دبي، وسيبقى في هذا الموقع المتميز ضمن مدينة دستركت 2020 المستقبلية، التي ستكون مدينة ذكية على أعلى طراز لخدمة الإنسان بعد ختام فعاليات الحدث الدولي وفي مرحلة الإرث.

وتسعى روڤ للفنادق إلى تلبية جزء من الطلب على الإقامة الفندقية في هذا الموقع أثناء الحدث الدولي وفي مرحلة الإرث، حيث ستكون دستركت 2020 وجهة حضرية متكاملة ومتعددة الأغراض، تلبي احتياجات العاملين والمقيمين فيها والزوار، من خلال قدرات متنوعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز