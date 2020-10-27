حمدان بن محمد يطلق "سوق ناسداك دبي للنمو" لدعم الشركات الناشئة والصغيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم "سوق ناسداك دبي للنمو" لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر السوق إحدى ركائز اقتصاد الإمارات الوطني.

وأوضح سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن دبي تفتح المجال أمام رواد الأعمال سواء من الإمارات أو من مختلف انحاء العالم للتوسع والنمو وتعينهم على جذب المستثمرين والتمويل لمشاريعهم. وأشار إلى أن السوق الجديد سيبدأ نشاطه فعلياً مطلع العام 2021 ليرسّخ موقع دولة الإمارات ودبي كمركز للمال والأعمال. ويفتح نافذة جديدة تسمح بزيادة مساحة النجاح والنمو لشركائنا. ويسهم في اكتشاف آفاق جديدة تدفع الاقتصاد المحلي والإقليمي وكذلك العالمي إلى الأمام.

وبيّن سموه أن إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن 7 من بين كل 10 وظائف جديدة في الأسواق الناشئة. في حين يحتاج العالم إلى نحو 600 مليون وظيفة حتى العام 2030 لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل. ونحن بدورنا نعمل على مساعدة تلك الشركات على تأمين التمويل اللازم لنموها.

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