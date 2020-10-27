اقتصادية دبي تخالف 7 منشآت تجارية ورياضية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس الاثنين، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة 7 منشآت تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19 ومنها عدم ارتداء الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي. تشمل الأنشطة قطاع التجزئة، صالات كمال الاجسام بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي.

وأوضحت اقتصادية دبي أن عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات بلغ 656 محلاً.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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