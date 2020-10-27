132.5 ملياراً مساهمة قطاع الإنشاءات في الاقتصاد

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 132.5 مليار درهم، خلال 2018، بنمو 3.7 %، مقارنة بنحو 127.84 ملياراً في 2017، وفق مسح اقتصادي حديث للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لتحقق بذلك أعلى مستوياتها في غضون 6 سنوات.

وبحسب أرقام المسح الخاص بقطاع الإنشاءات في الدولة عن 2018، والتي تنشر في 2020، استحوذ تشييد المباني على النصيب الأكبر من المساهمة في الاقتصاد الوطني، بنحو 70.64 مليار درهم، مرتفعة من 66.76 ملياراً، ثم أنشطة التشييد المتخصصة بقيمة 47.39 مليار درهم، من 47.23 مليار درهم، يليها الهندسة المدنية بنحو 14.49 مليار درهم.

وأظهر المسح أن تعويضات العاملين في قطاع الإنشاءات، وتشمل المرتبات والمكافآت والحوافز وتكاليف توظيف، تجاوزت 56.4 مليار درهم خلال 2018، مرتفعة من 53.4 ملياراً في 2017، و50.5 ملياراً في 2016، واستحوذ قطاع تشييد المباني على النصيب الأكبر من التعويضات، بواقع 27.6 مليار درهم.

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